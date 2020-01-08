Мчащийся автомобиль сбил молодых влюблённых на пешеходном переходе

Появились подробности вчерашнего ДТП на проспекте Мориса Тореза в Санкт-Петербурге. Напомним, 7 января автомобиль «Киа» под управлением 37-летнего водителя сбил молодых людей на пешеходном переходе.



По данным портала «Мегаполис», погибли подростки. 15-летний молодой человек погиб сразу же, его 16-летнюю спутницу доставили в больницу, где через пару часов она скончалась.



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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя задержали, по данным СМИ в 2019 году у него было 16 штрафов, 12 из которых – за превышение скорости.

