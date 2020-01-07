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«Летели от пешеходного перехода»: В Северной столице совершен смертельный наезд

7 января на территории Выборгского района Санкт-Петербурга иномарка сбила двоих пешеходов. Один погиб, второй получил серьезные травмы.

ЧП случилось на проспекте Тореза примерно в 18:00, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети Вконтакте. Наезд на мужчину и женщину совершил 37-летний трезвый автомобилист. Он ехал на Kia Rio с огромной скоростью. Водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом, по которому двигались люди, и снес потерпевших.

В результате наезда пешеходы остались без обуви и носков. Мужчина погиб сразу на месте ДТП. Женщина получила тяжелые повреждения.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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