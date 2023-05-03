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Среда, 3 мая, 2023

Вице-губернатор рассказал о ходе реставрации гимназии № 2 в Рязани

Реставрационные работы в здании гимназии № 2 в Рязани — объекте культурного наследия федерального значения — идут хорошими темпами. Об этом 3 мая написал ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Сейчас на объекте задействованы 240 человек, трудятся в три смены. Восстановлены разрушенные участки стен — заменено около 150 тысяч кирпичей. Завершается ремонт кровли, меняются окна, ведутся работы в спортивном зале. До конца июня все капитальные работы завершатся. Сразу после этого подрядчик приступит к внутренней отделке помещений.

— Учебный процесс в гимназии запустим в течение 2023/2024 учебного года. С министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной и главой администрации Рязани Еленой Сорокиной определили, что необходимо для этого сделать, — отметил Бранов.

Вице-губернатор рассказал о ходе реставрации гимназии № 2 в Рязани
Вице-губернатор рассказал о ходе реставрации гимназии № 2 в Рязани
Вице-губернатор рассказал о ходе реставрации гимназии № 2 в Рязани
Вице-губернатор рассказал о ходе реставрации гимназии № 2 в Рязани
Вице-губернатор рассказал о ходе реставрации гимназии № 2 в Рязани

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