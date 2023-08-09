Среда, 9 августа, 2023
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Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов

7info
Фото: vk.com/artyom_branov

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов 8 августа работал в Касимове и Касимовском районе. Об этом чиновник написал ВКонтакте.

Вместе с руководителями муниципалитетов Бранов провёл инспекцию строительства ключевых социальных объектов.

В селе Дмитриево начали строить новый детский сад. В конце марта федеральная комиссия по перераспределению бюджетных средств одобрила региону финансирование на этот объект. Приятно видеть, что деньги уже работают. Стройка идёт с небольшим опережением, и есть чёткое понимание, что в следующем году новый садик на 100 мест распахнет свои двери для малышей.
Строго в соответствии с графиком идут работы и по строительству новой школы на 960 мест в Касимове. Её планируем сдать в конце 2024 года. Также продолжается благоустройство площади у Торговых рядов. Есть небольшое отставание, но подрядная организация активно наращивает усилия и обещает в скором времени наверстать график.
В Касимове активно ремонтируются дороги. В микрорайоне Приокский — уже завершающая фаза. Жители говорят, что дорогу тут не приводили в порядок несколько десятков лет — с момента возведения микрорайона. В разгаре ремонт на центральной улице города — Советской. Первую очередь завершим к сентябрю, в следующем году сделаем оставшийся участок. Есть решение о выделении Касимову дополнительных 50 млн рублей на ремонт дорог, сейчас перед администрацией стоит задача максимально оперативно определить первоочередные объекты.
Отдельно хотел бы отметить усилия главы администрации города Ивана Бахилова и всех неравнодушных жителей по приведению в порядок территории у набережной. Ещё недавно здесь были заросли, а сейчас небольшой, но очень уютный пляж. А ещё в Касимове впервые запустили речной трамвай. Воспользовался приглашением увидеть город с водной глади Оки: признаюсь, получил удовольствие. До 10 сентября жду от коллег предложений по итоговой концепции набережной, после чего начнём проектирование, а затем и большую реконструкцию.

Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов
Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов

Фото: vk.com/artyom_branov

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