Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов

Следователи рассказали подробности убийства 15-летней школьницы в Разумном Белгородской области, пишет портал «МОЕ! Онлайн».
Инцидент произошел 4 августа. По предварительной версии, девочка проходила мимо кладбища. В этот момент на нее набросился 42-летний мужчина.
Злоумышленник изнасиловал и задушил подростка. Он опасался, что школьница расскажет о случившемся полицейским. Ее тело нашли...
Жительница Волгограда убила девятимесячного сына, пока ее муж выполнял боевые задачи в ходе спецоперации, пишет V1.RU.
Трагедия произошла в начале августа. По предварительной версии, 24-летняя мать оставила ребенка в квартире и уехала. Спустя четыре дня его нашла мертвым бабушка. В тот же день на другом конце города полицейские...
Утром в среду в районе Автовокзала погибла 42-летняя екатеринбурженка Эльвира, пишет E1.RU.
По предварительной версии, женщина выпала из окна 16-этажного дома.
«Все в недоумении, что вообще Эля могла делать рано утром в этом доме, как она там оказалась», – подчеркнул знакомый погибшей.
По его словам, екатеринбурженка проживает в другом квартале,...