Ветерану РГУ, участнику ВОВ Владимиру Попову исполнилось 100 лет

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25 мая исполнилось 100 лет ветерану РГУ имени С.А. Есенина, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Алексеевичу Попову, сообщает сайт вуза.

Попов во время учёбы в школе был многократным призёром и победителем олимпиад по математике и физике, победителем Всесоюзной олимпиады школьников по химии, мечтал связать свою судьбу с этими науками. Однако жизнь распорядилась иначе.

В 1940 г. после окончания школы был призван в Красную армию, присягу принял 5 декабря.

В.А. Попов был в числе тех, кто свой первый бой принял рано утром 22 июня 1941 г. под Брестом. С 1941 по 1944 год служил в частях особого назначения 059, в диверсионно-разведывательном отряде, затем, с 1944 по 1946 г. – служба в отдельной гвардейской моторизованной 81-й разведывательной роте 77-й гвардейской Черниговской дивизии.

Владимир Алексеевич участвовал во многих наступательных операциях по освобождению Западной Украины, Польши, Германии. Принимал участие в Висло-Одерской операции. Закончил свой боевой путь на Эльбе, где встретил Победу. Награжден орденом Славы, Орденом Отечественной войны, медалями.

После демобилизации был сотрудником республиканской газеты «Коммунист Таджикистана», прошел путь от рядового сотрудника до заведующего отделом литературы и искусства. Потом учеба в Душанбинском государственном педагогическом институте имени Т. Шевченко, аспирантуре, преподавание на кафедре русского языка и литературы Таджикского государственного университета, защита в 1956 г. кандидатской диссертации по раннему творчеству В. Маяковского.

В.А. Попов заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы Душанбинского государственного педагогического института имени Тараса Шевченко. После переезда семьи в Рязань работал доцентом кафедры философии в Рязанском государственном медицинском институте.

Многие годы связывали Владимира Алексеевича с Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина, факультетом русского языка и литературы, кафедрой литературы. Все, кому посчастливилось быть его студентами, вспоминают с восхищением лекции и занятия, с благодарностью – научное руководство курсовыми и дипломными работами. В студенческой аудитории В.А. Попов провел 47 лет. Среди его выпускников немало тех, кто связал свою жизнь с наукой и высшей школой.

Широчайшая эрудиция, острый ум, стремительная реакция на реплики собеседников, чувство юмора – все это отличает Владимира Алексеевича и теперь. В настоящее время участвует в воспитании 5 правнуков и праправнука.

Сегодня юбиляра поздравил лично губернатор Рязанской области Николай Любимов.