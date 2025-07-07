Ветерана Афганистана, сыгравшего в американском фильме, убило веткой в Омске

В Омске простились с ветераном войны в Афганистане Сергеем Гайдуком, погибшем после травмы из-за падания ветки, пишет «СуперОмск».

Бывший военный впал в кому в начале мая после работ по кронированию дерева. Он умел 1 июля, похороны прошли позавчера.

Гайдук — старший лейтенант из состава 278-й дорожно-комендантской бригады. Он появился в эпизоде документального фильма про советский контингент «Афганистан: Советский опыт» (18+).

Афганистан он покинул в звании капитана. Также кадры с ним попали в клип на песню Modern Talking «Кто спасет мир» (16+).

В последнее время Гайдук работал в одной из управляющих компаний.