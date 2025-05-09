Ветеран Дмитрий Иванов из Рязани посетил парад на Красной площади 9 мая

Дмитрий Иванов из Рязани стал почетным зрителем главного военного парада страны, который прошел сегодня на Красной площади в честь Дня Победы. Об этом сообщает министерство территориальной политики Рязанской области.

Дмитрию Иванову 102 года, он участник Великой Отечественной войны, разведчик, полковник в отставке. Принимал участие в первом параде Победы, который состоялся в 1945 году. Сегодня, спустя восемь десятилетий, ветеран вновь оказался в столице 9 мая вместе с внучкой.

Дмитрий Иванович ушел на фронт в октябре 1941 года. Принимал участие в боях за оборону Ленинграда. В 1942 году был ранен. После госпиталя его отправили на Калининский фронт. Участвовал в сражении под Ржевом, в Курской битве, был помощником начальника разведки. Контужен. Войну окончил в звании капитана.

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Дмитрий Иванов награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «За службу Родине в вооруженных силах III степени», медалью «За оборону Ленинграда».