Вертолёт санавиации доставил в Рязань троих детей из разных районов

За последние несколько дней вертолёт санавиации доставил в Рязани троих детей из разных районов области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В пятницу, 5 августа, из Касимовского ММЦ эвакуировали пятилетнего ребёнка. У мальчика диагностировали менингит. Из-за острого течения заболевания требовалось оперативное вмешательство врачей областного центра. Маленького пациента доставили в больницу №11.

В тот же день ещё одного ребенка доставили в детскую ОКБ с термическим ожогом обеих ног, лица, туловища. Вертолёт вылетал за ним в Шиловский ММЦ.

8 августа вертолёт также вылетал в Шиловский район. Экстренная помощь потребовалась 17-летнему подростку. У юноши диагностировали раны шеи, грудной клетки, трахеи и пищевода. За его жизнь сейчас борются хирурги Рязанской ОКБ.

Кроме того, эвакуация вертолётом санавиации потребовалась двоим взрослым. Их направили в Рязань из Шацка.