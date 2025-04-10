Вербное воскресенье в 2025 году: когда, как праздновать, что запрещено

Вербное воскресенье — один из важнейших дней для православных верующих. В 2025 году этот праздник будет отмечаться 13 апреля, за неделю до Пасхи. Он предваряет собой Страстную седмицу — особое время в церковном календаре, посвящённое воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Церковное название Вербного воскресенья — Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, в этот день Христос торжественно вошёл в город, чтобы исполнить предначертанное — принять страдания за грехи всего человечества. Народ встречал Его как Мессию: стелил под ноги одежды, размахивал пальмовыми ветвями и восклицал: «Осанна Сыну Давидову!».

Смысл праздника — напоминание о добровольной жертве ради спасения людей. Этот день наполнен светлой радостью и ожиданием Пасхи, но в нём уже ощущается трагизм грядущей Голгофы.

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Во многих странах символом праздника остаются пальмовые ветви. В Италии их заменяют веточками оливы, во Франции — апельсина, а в Восточной Европе — сухими цветами. В России пальмы не растут, поэтому первой весенней зеленью стала верба — одно из первых растений, пробуждающихся после зимы. Освящённые веточки сохраняют в доме до следующего Вербного воскресенья.

История празднования

Первые упоминания о празднике относятся к III веку. На Руси с ним был связан особый обряд — «шествие на осляти», когда патриарх въезжал в сопровождении духовенства к храму, восседая на лошади, изображающей осла. Поводья держал сам государь. Праздничная процессия проходила от Успенского собора Кремля через Красную площадь к Покровскому собору.

Традиция была упразднена реформами Петра I, однако любовь к празднику сохранилась. До наших дней дошли народные обычаи, приметы и поговорки: «Без вербы — не весна», «Верба лёд гонит» и другие.

Народные традиции

В России к празднику начинали готовиться заранее: организовывались базары, на которых продавали вербу с лентами и украшениями. В день торжества существовала традиция слегка хлестать друг друга освящённой веточкой, приговаривая: «Будь здоров, как верба».

Веточки клали в детские кроватки, у изголовья больных, над дверями. Считалось, что они защищают от болезней и дурного глаза. В некоторых регионах девушки использовали вербу для приворотов, перевязывая её красными нитками и пряча за иконами.

В Костромской губернии на праздник пекли печенье в форме вербовых почек, в Полесье съедали девять почек после службы, чтобы «не было лихорадки».

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Главная традиция — посещение храма, участие в литургии и освящение вербы. Этот день проводят спокойно, в кругу семьи. Церковь советует избегать ссор, грубых слов, зависти, а также шумных мероприятий.

Физический труд в этот день не запрещён, но стоит отказаться от тяжёлой работы. Лучше посвятить время чтению, помощи близким, посещению пожилых родственников или благотворительности.

Вербное воскресенье приходится на Великий пост, но церковный устав делает послабление. Разрешается рыба, морепродукты, рыбная икра, немного красного вина. Мясо и молочные продукты по-прежнему исключены.

Традиционными блюдами считались рыбный пирог, гречневые блины, каши и печенье. Главное — умеренность.

Подарки обычно символичны: открытки с изображением вербы, венки-обереги, декоративные композиции. Люди стараются передать тёплое настроение, а не материальную ценность. Главное — внимание и искренние слова.

По материалам РИА Новости.