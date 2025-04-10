Расписание богослужений в храмах Рязани на Вербное воскресенье

13 апреля 2025 года православные христиане отметят Вход Господень в Иерусалим, великий праздник, известный в народе как Вербное Воскресенье. В этот день верующие приходят на праздничные богослужения с веточками вербы, чтобы освятить их.
7info публикует расписание богослужений 13 апреля.
Свято-Троицкий мужской монастырь (Московское шоссе, 10)
6:00 – Ранняя Божественная литургия (исповедь, причастие)
8:30 – Поздняя Божественная литургия (исповедь, причастие), два водосвятных молебна и литии
Борисо-Глебский собор (ул. Сенная, 32)
12 апреля (суббота) – Лазарева суббота
6:00 – Часы, Литургия (храм вмч. Георгия Победоносца)
8:00 – Часы, Литургия
17:00 – Всенощное бдение (освящение верб)
Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2)
6:40 – Часы
7:00 – Ранняя Литургия
8:40 – Часы
9:00 – Поздняя Литургия
16:45 – 9-й час
17:00 – Вечерня, Утреня
Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру) (ул. Петрова, 14)
8:00 – Часы, Литургия, заказной молебен
Вознесенский храм (ул. Вознесенская, 26а)
12 апреля (суббота) – Лазарева суббота
8:10 – Часы, Литургия
11:00 – Молебен иконе Божией Матери «Взыскание погибших»
Храм Сретения Господня (пл. Новаторов, 1а)
6:30 – Ранняя Литургия
9:00 – Поздняя Литургия, молебен о воинах
Храм Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48)
6:30 – Часы, Литургия
8:30 – Часы, Литургия
Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8)
6:15 – Ранняя Литургия
8:30 – Часы, Литургия
17:00 – Вечернее богослужение
Иоанно-Кронштадский храм (ул. Татарская, 72)
8:30 – Исповедь, Часы
Казанская церковь (пос. Солотча, ул. Казанская, 2а)
7:15 – Молебен с водосвятием
7:45 – Часы
8:00 – Литургия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Мервино, ул. Советская, 57а)
6:30 – Ранняя Литургия (исповедь)
9:00 – Поздняя Литургия
Преображенский храм (ул. Колхозная, 1а)
8:00 – Водосвятный молебен
8:30 – Исповедь, Часы, Литургия
17:30 – Вечернее богослужение
Храм Рождества Богородицы (пос. Дягилево, ул. Шаповская, 72а)
8:00 – Исповедь
8:30 – Литургия
Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33в)
6:30 – Ранняя Литургия
8:30 – Поздняя Литургия
16:30 – Вечерня, Утреня
Храм Матроны Московской (пос. Соколовка, ул. 1-я Прудная)
8:00 – Литургия