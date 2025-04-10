Расписание богослужений в храмах Рязани на Вербное воскресенье

13 апреля 2025 года православные христиане отметят Вход Господень в Иерусалим, великий праздник, известный в народе как Вербное Воскресенье. В этот день верующие приходят на праздничные богослужения с веточками вербы, чтобы освятить их.

7info публикует расписание богослужений 13 апреля.

Свято-Троицкий мужской монастырь (Московское шоссе, 10)

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6:00 – Ранняя Божественная литургия (исповедь, причастие)

8:30 – Поздняя Божественная литургия (исповедь, причастие), два водосвятных молебна и литии

Борисо-Глебский собор (ул. Сенная, 32)

12 апреля (суббота) – Лазарева суббота

6:00 – Часы, Литургия (храм вмч. Георгия Победоносца)

8:00 – Часы, Литургия

17:00 – Всенощное бдение (освящение верб)

Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2)

6:40 – Часы

7:00 – Ранняя Литургия

8:40 – Часы

9:00 – Поздняя Литургия

16:45 – 9-й час

17:00 – Вечерня, Утреня

Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру) (ул. Петрова, 14)

8:00 – Часы, Литургия, заказной молебен

Вознесенский храм (ул. Вознесенская, 26а)

12 апреля (суббота) – Лазарева суббота

8:10 – Часы, Литургия

11:00 – Молебен иконе Божией Матери «Взыскание погибших»

Храм Сретения Господня (пл. Новаторов, 1а)

6:30 – Ранняя Литургия

9:00 – Поздняя Литургия, молебен о воинах

Храм Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48)

6:30 – Часы, Литургия

8:30 – Часы, Литургия

Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8)

6:15 – Ранняя Литургия

8:30 – Часы, Литургия

17:00 – Вечернее богослужение

Иоанно-Кронштадский храм (ул. Татарская, 72)

8:30 – Исповедь, Часы

Казанская церковь (пос. Солотча, ул. Казанская, 2а)

7:15 – Молебен с водосвятием

7:45 – Часы

8:00 – Литургия

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Мервино, ул. Советская, 57а)

6:30 – Ранняя Литургия (исповедь)

9:00 – Поздняя Литургия

Преображенский храм (ул. Колхозная, 1а)

8:00 – Водосвятный молебен

8:30 – Исповедь, Часы, Литургия

17:30 – Вечернее богослужение

Храм Рождества Богородицы (пос. Дягилево, ул. Шаповская, 72а)

8:00 – Исповедь

8:30 – Литургия

Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33в)

6:30 – Ранняя Литургия

8:30 – Поздняя Литургия

16:30 – Вечерня, Утреня

Храм Матроны Московской (пос. Соколовка, ул. 1-я Прудная)

8:00 – Литургия