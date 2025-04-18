Великая (Страстная) пятница: что важно знать об этом дне

Великая (Страстная) пятница — один из самых важных и скорбных дней церковного календаря. Согласно Евангелию, именно в этот день, следующий за Тайной вечерей, Иисус Христос был осуждён и распят. Верующие вспоминают эти события как центральные в истории спасения человечества.

Слово «Страстная» в названии этого дня происходит от церковнославянского термина «страсти», что означает «страдания». Таким образом, речь идёт о страданиях Христа на Кресте. В богослужебной традиции Русской православной церкви этот день именуется не «Страстной», а Великим — как и другие дни последней седмицы Великого поста.

Этот день посвящён глубокой молитве, размышлениям о жертве Спасителя и подготовке к главному празднику христиан — Пасхе. Великая пятница входит в состав Страстной седмицы и считается её кульминацией.

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Как проходят богослужения в Великую пятницу

Вечером накануне в храмах совершается особая служба — читаются двенадцать отрывков из Евангелия, описывающих путь Христа к распятию. Верующие обычно стоят со свечами, внимательно слушая евангельские слова и мысленно участвуя в страданиях Спасителя.

Утром в пятницу совершаются Царские часы — это богослужение, во время которого вновь читаются тексты из Евангелия, а также пророчества из Ветхого Завета. Эти отрывки раскрывают духовный смысл происходящего, указывая на исполнение древних пророчеств.

Особое место занимает вынос Плащаницы. Это вышитое полотно с изображением Христа, лежащего во гробе. Его выносят в центр храма под пение молитв и псалмов. Затем совершается крестный ход, символизирующий путь Христа ко гробу. Завершает службу прикладывание к Плащанице и пение стихиры — песнопения, посвящённого погребению Спасителя.

Пост и ограничения в этот день

Великая пятница считается днём самого строгого поста. Согласно уставу, в этот день рекомендуется полностью воздержаться от пищи. Это духовная практика, направленная на соучастие в страданиях Христа и напоминание о Его жертве.

Также в этот день следует отказаться от развлечений, шумных встреч, просмотра развлекательных программ и других занятий, не соответствующих духу дня. Рекомендуется проводить время в тишине, молитве и размышлениях.

Многие прихожане стремятся посетить храм, поучаствовать в богослужениях или провести день в домашней молитве. Это время, когда особенно важно проявить милосердие — помочь нуждающимся, поддержать близких, уделить внимание тем, кто болен или одинок.

Подготовка к Пасхе

Главный смысл Великой пятницы — духовная подготовка к Пасхе. Это момент, когда каждый верующий стремится очистить душу, осознать жертву Христа и с чистым сердцем встретить Воскресение.

Великий пост завершается Светлым Христовым Воскресением — праздником, в котором сосредоточена вся суть христианской веры. И именно Великая пятница напоминает о том, какой ценой была дарована надежда на вечную жизнь.

По материалам РИА Новости.