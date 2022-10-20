Четверг, 20 октября, 2022
7info7

Ванга оставила устрашающее пророчество на декабрь

На главнуюНовости мира
предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube

Болгарская провидица Ванга оставила после себя много пророчеств, которые продолжают сбываться. Журналист Сергей Косторной, который называет себя близким товарищем Ванга, рассказал, что одно из них, устрашающее и таинственное, относится к наступающему декабрю.

По словам журналиста, Ванга никогда не называла конкретных дат, однако одну из них указала точно – 22 декабря. Ждать её нужно с опаской.

– «На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт Солнце». Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведет к страшной вспышке на Солнце, цитирует Косторного ФАН.

Ранее это предсказание относили в 2020 году, однако есть предположение, что пророчество относится к декабрю 2022 года. Кто-то трактует его не как вспышку на солнце, а кто-то – как возможный ядерный взрыв.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/