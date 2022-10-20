Ванга оставила устрашающее пророчество на декабрь

Болгарская провидица Ванга оставила после себя много пророчеств, которые продолжают сбываться. Журналист Сергей Косторной, который называет себя близким товарищем Ванга, рассказал, что одно из них, устрашающее и таинственное, относится к наступающему декабрю.

По словам журналиста, Ванга никогда не называла конкретных дат, однако одну из них указала точно – 22 декабря. Ждать её нужно с опаской.

– «На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт Солнце». Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведет к страшной вспышке на Солнце, цитирует Косторного ФАН.

Ранее это предсказание относили в 2020 году, однако есть предположение, что пророчество относится к декабрю 2022 года. Кто-то трактует его не как вспышку на солнце, а кто-то – как возможный ядерный взрыв.

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