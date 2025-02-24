В выходные полицейские задержали в Рязани более 100 человек

Более 100 человек были задержаны и доставлены в отделы полиции в Рязани в прошедшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Всё дело в том, что в регионе проводились масштабные рейды. Их цель — усиление контроля за выполнением требований миграционного законодательства. Также в ходе рейдов выявляли и пресекали административные правонарушения.

В Рязани полицейские выявили и пресекли 12 нарушений миграционного законодательства. Нарушения были выявлены также в Ряжском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Рыбновском, Сапожковском и Скопинском районах. Всего иностранными гражданами было совершено 20 правонарушений.

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По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, нарушителям грозят внушительные штрафы.