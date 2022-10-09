Воскресенье, 9 октября, 2022
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В Воронеже иномарка вылетела на тротуар и загорелась: есть жертвы

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Ночью в воскресенье, 9 октября, около дома № 17 на улице Кольцовской в центре Воронежа произошла жесткая авария.

В группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с места событий.

По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки «Фольксваген Тигуан» не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в столб. В итоге машина загорелась.

Автомобилиста и троих его 19-летних пассажиров — парней и девушку — доставили в травмами в больницу.

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