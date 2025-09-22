Понедельник, 22 сентября, 2025
В Волгограде потерявшего глаз участника СВО снова отправляют на фронт

Алексей Самохин
Потерявшего после тяжелого ранения один глаз и слух участника СВО Павла Подгрушнего вынуждают вновь отправиться в зону специальной военной операции. Об этом пишет V1.ru.

В сентябре 2023 года Павел Подгрушний был приговорен к 8 годам тюрьмы за смертельное ДТП, в котором погибли 29-летний велосипедист и его 9-летняя пассажирка. За руль водитель сел в нетрезвом виде. В конце того же года он подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. 

В апреле 2024 года, выполняя боевую задачу, боец получил тяжелое ранение: потерял левый глаз, получил перфорацию барабанных перепонок и значительную утрату слуха. После года лечения в госпитале окулист признал его негодным к военной службе.

Однако 29 августа супруге Павла позвонили из части и сообщили, что он должен вернуться на СВО. По словам правозащитника Романа Пронина, боец оказался в «бюрократической ловушке»: с одной стороны, есть заключение врачей, с другой — нет документа о его непригодности, а за неявку его могут признать самовольно покинувшим место службы.

Павел Подгрушний и его правозащитник обратились в военную прокуратуру. Там им пообещали разобраться.

Представитель уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев заявил, что военнослужащий с такими патологиями недееспособен и должен быть уволен. 

В военной прокуратуре, заявили, что «нарушений в процедуре отправки нет». По их данным, раненого бойца должны направить в часть для прохождения лечения, а отпуск и увольнение организовывать уже там. На вопрос, как раненый человек может исполнять обязанности, начальник медчасти, по словам правозащитника, ответил: «Мы исполняем указание. Ну пусть с ним супруга убывает».

