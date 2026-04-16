Военный корреспондент Александр Коц сообщил о масштабной комбинированной атаке российских войск, которая развернулась в два этапа — с вечера 15 апреля по утро 16-го. Суммарно зафиксировано 703 воздушные цели.

Состав залпа охватил сразу несколько типов вооружений. 19 баллистических ракет — «Искандер-М» и С-400. 20 крылатых Х-101, запущенных с бомбардировщиков Ту-95МС. 5 крылатых «Искандер-К». Основная масса — 659 дронов различных типов: «Герань-2», Shahed, «Гербера» и «Италмас».

Удары накрыли девять направлений по всей стране.

Одесса приняла самый жёсткий удар: прямые попадания в морской порт, около 22 дронов «Герань». Пожары тушили несколько часов. По данным источника, ПВО в этом районе не отработало вообще. В Николаеве под удар попала портовая инфраструктура. Днепр — крупный инфраструктурный объект, возгорания, задействованы «Герани» и «Искандеры». В Харькове поражён завод «Промэнерго» и складские комплексы. Мерефа — склады.

Железнодорожная станция Долинская в Кировоградской области получила удар крылатыми Х-101. Белая Церковь лишилась логистического комплекса. Запорожье зафиксировало пять ракетных попаданий. Киев атакован сразу в четырёх районах.

Картина читается однозначно. Порты Одессы и Николаева — очевидный приоритет атаки: это экспортная логистика и перевалка западных грузов. Долинская — узловая железнодорожная станция, «бутылочное горлышко» на пути снабжения южных направлений. Удар по ней бьёт по цепочкам доставки на значительном участке фронта.

Отдельного внимания заслуживает Одесский порт. Его накрыли без какого-либо противодействия со стороны украинской ПВО. Это либо следствие перегрузки перехватчиков — когда система просто не справляется с таким объёмом целей, — либо проблема с дежурными средствами на конкретном участке.