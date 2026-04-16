Экология, природа, животные

Уровень воды в Оке в районе Касимова приблизился к 6 метрам

Алексей Самохин
Ситуация с прохождением весеннего половодья на территории Рязанской области по состоянию на 12:00 16 апреля 2026 года.

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды — филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень воды в реке Оке в черте Рязани за прошедшие сутки понизился на 15 сантиметров и составляет 459 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань Ока также продолжает спадать: уровень снизился на 13 сантиметров до отметки 544 сантиметра. Иначе складывается картина у Касимова — там вода поднялась на 11 сантиметров и достигла 589 сантиметров выше нулевой отметки поста.

На реке Мокша в черте рабочего посёлка Кадом зафиксировано незначительное снижение — на 2 сантиметра, уровень составляет 640 сантиметров. На реке Проня в районе населённого пункта Быково вода опустилась на 7 сантиметров и держится на отметке 330 сантиметров. На реке Ранова у села Троица, напротив, отмечен подъём на 11 сантиметров — до 585 сантиметров. У Скопина на реке Верда уровень снизился на 4 сантиметра и составляет 169 сантиметров выше нулевой отметки.

За прошедшие сутки от воды освободились 4 приусадебных участка в Рязани. Подтопленными числятся 170 приусадебных участков, 6 низководных мостов и 8 участков автодорог, 8 населённых пунктов остаются отрезанными.

Для поддержания связи с изолированными территориями организованы 6 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено, необходимости в эвакуации нет. Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области.

