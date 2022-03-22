В Уфе девочка до смерти напугала пытавшего ее изнасиловать педофила

Юная жительница Уфы стала жертвой нападения педофила, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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Сообщается, что нападению преступника подверглась 17-летняя девушка в подъезде многоэтажного дома в понедельник, 21 марта.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как злоумышленник набросился на жертву со спины. Он попытался повалить ее на пол и нанести несколько ударов.

Однако девочка не растерялась и стала громко кричит в ответ. В итоге педофил не выдержал, и с испугу сбежал с места случившегося ни с чем.