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Пятница, 10 июня, 2022

В Туве 5-летняя девочка умерла от укола в кабинете доктора

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В Туве 5-летняя девочка умерла от укола в кабинете доктора

Суд вынес решение по делу 55-летнего врача в Туве, которого признали виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, пишут Агрызские вести.

Трагедия произошла весной прошлого года. По версии следствия, пятилетней девочке стала плохо после введения в десну анестезирующего препарата.

Она попала в реанимацию с анафилактическим шоком в «тяжелой молниеносной форме». В итоге ребенок скончался. Выяснилось, что доза лидокоина вдвое превышала максимально допустимую.

Суд медика к двум годам ограничения свободы. В течение года он не сможет и заниматься медицинской деятельностью.

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