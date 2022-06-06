В Тульской области гастарбайтеры убили начальника и изнасиловали его жену

В ночь на 5 июня двое граждан Таджикистана совершили ряд тяжких преступлений в городе Чекалин Тульской области, пишет КП.

По предварительной версии, двое наемных работников компании «Белая дверь» убили 63-летнего руководителя фирмы. Его тело в земле на глубине 30 сантиметров.

Как рассказала его 47-летняя жена, злоумышленники избили и изнасиловали ее, после чего связали жертву и бросили в бассейн около дома. Потерпевшей удалось выбраться из воды и сообщить о случившемся в полицию.

Также гастарбайтеры присвоили себе два миллиона рублей, пять тысяч долларов, пять тысяч евро, телефон, планшет и украшения, которые принадлежали убитому.

Сотрудники полиции аэропорта Домодедово задержали первого подозреваемого на территории аэропорта «Жуковский». Им оказался 18-летний мигрант без регистрации в России. Второго преступника поймали на 651 км дороги М-11 «Нева». Им оказался 32-летний гражданин республики Таджикистан, также не имеющий регистрации.