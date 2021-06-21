В тридцатиградусную жару на рыбатлоне рыба клевала отлично

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20 июня в нескольких километрах от Рязани на озере Жемчужном (Жидень) прошел 2-й этап рыбатлона-2021. Тридцатиградусная жара создала очень сложные условия для бега рыбатлонистов, но рыба клевала очень хорошо!

Километровый круг по кругу озера давался многим очень тяжело, тем не менее, все рыбатлонисты смогли его преодолеть. Ну а главным метеором, как и месяц назад, оказался житель подмосковной Коломны 17-летний Ярослав Егоршин. Он первым преодолел круг и первым же поймал рыбу. В конкурентах после первого рыбнища у него были быстрый Павел Громов и Игорь Орлов. Среди мелких окушков и плотвичек на крючках спортсменов попадались и более крупные лопыри.

Ярослав Егоршин в течение полутора минут поймал вторую рыбу и побежал за своей второй подряд победой в этом сезоне. Его результат – 13 минут 22 секунды. Менее минуты проиграл ему рязанец Павел Громов. 3 место занял опытный Олег Тинин, пропустивший 1-й этап.

Среди девушек лучшей впервые стала рязанка Светлана Снегирева. Среди детей до 12 лет – Егор Шамрай. Призы в этот день получили почти 40 человек – от эхолота, глубиномера до спиннингов, катушек и удочек.

Следующие рыбатлонные соревнования пройдут 17 июля на зарыбленном озере Синец под Рязанью. Регистрация участников уже началась на сайте. К участию приглашаются все желающие.

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском»

Главные партнеры:

инвестиционная компания «ФИНАМ»;

питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»;

автосалон «ГЕРМАНИЯ-АВТО».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф);

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ»;

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ»;

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», интернет-магазин «ПРО-РЫБАК», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ДУНАЕВ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».