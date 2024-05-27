В третьем выпуске «ВИА Суперстар!» члены жюри спасли ВИА «Лейся, песня!»

В минувшее воскресенье, 26 мая, в эфир НТВ вышел третий выпуск нового оригинального музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). А это значит, что проект перевалил за экватор, сообщает пресс-служба телеканала.

За звание «суперстаров» борются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Участниками проекта стали: группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки», а также вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские легенды».

Третий конкурсный день был посвящён композициям народной артистки России, «Императрицы» Ирины Аллегровой. В этот вечер сама певица присоединилась к присутствующим в зале по видеосвязи, стала пятым членом жюри и выставляла оценки участникам наравне со своими коллегами. Таким образом, в этом выпуске каждый коллектив мог набрать максимально 10 баллов, а не 8, как обычно.

Ирина Аллегрова: «Для меня было несколько неожиданно, что будут петь только мои песни. Спасибо большое за такое уважение ко мне, недаром, значит, на свете живу. Я никогда не хожу в жюри, потому что, наверное, у меня очень большие требования к такому званию, как артист. Для меня артист – это не только поющий человек, артист – это когда совмещается много что и собирается в единое, становится очень интересным, востребованным и правильным. Правильным не по канонам, а правильным и по смыслу, и по содержанию. Мне легче было бы, если бы это были не мои песни. Я постараюсь быть искренней. О справедливости речи не идёт, потому что многие будут со мной не согласны, я уверена. Что я смогу принять – я приму, с тем, что я не смогу принять, как я уже сказала, я постараюсь быть честна».

Так, группа «Вирус!» исполнила песню «Глупый мальчишка», ВИА «Лейся, песня!» – «Не обернусь», «Чи-Ли» – «Фотография 9х12», «Форум» выбрал кавер Саши Санта «Тучи» на композицию «Я тучи разведу руками», золотой состав группы «Стрелки» – «Свадебные цветы», «Балаган Лимитед» – «Угонщица», ВИА «Белорусские легенды» так проникновенно спел хит «Верьте в любовь, девчонки», что члены жюри попросили артистов исполнить его на бис, а «Божьей коровке», выбравшей трек «Моя семья», на сцене подпевали ведущие и члены жюри шоу.

По итогам трёх выпусков лидером стал ВИА «Белорусские легенды» с 26 баллами. Вторую строчку заняла группа «Балаган лимитед», набравшая 24 балла. Третье место разделили «Божья коровка» и «Вирус!» с 23 баллами. Группа «Форум» с 20 баллами расположилась за ними. «Чи-ли» и золотой состав группы «Стрелки» набрали 19 и 18 баллов соответственно. На последней строчке турнирной таблицы второй выпуск подряд расположился ВИА «Лейся, песня!» с 17 баллами.

Согласно правилам, если два выпуска подряд коллектив получает наименьшее количество баллов и оказывается на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Однако один раз за весь сезон члены жюри могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. В этот раз они решили воспользоваться этой возможностью и оставили ВИА «Лейся, песня!» в проекте. Таким образом, борьбу за звание «суперстара» продолжают все восемь коллективов.