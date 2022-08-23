В ТРЦ «М5 Молл» в Рязани открылся магазин бытовой техники POLARIS

Теперь выбрать необходимую для дома технику, которая поможет создать уют и значительно облегчит жизнь, можно в новом магазине бытовой техники POLARIS, который открылся в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл».

У посетителей «М5 Молл» появилась еще одна хорошая возможность приобрести эргономичную, многофункциональную, простую в использовании технику с хорошим соотношением цены и качества. На полках молловского POLARIS представлены современные гаджеты для кухни и дома, для занятий спортом и уходом за волосами и телом, климатическое оборудования и посуда. Ассортимент нового магазина — это более 600 незаменимых помощников: кофеварки и электрочайники, соковыжималки и мясорубки, роботы-пылесосы и электросамокаты, машинки для стрижки и фены, гидромассажные ванны для ног, увлажнители воздуха и обогреватели.

POLARIS — это швейцарский бренд бытовой техники, отвечающий требованиям российского рынка потребителей. Компания является лауреатом премий доверия потребителей: «Продукт года», «Народная Марка — Марка № 1 в России», «Права потребителей и качество обслуживания».

И немного о POLARIS в цифрах:

· Год основания компании — 1995;

· 2 страны производства: Россия и Китай;

· Дистрибьюция на 3 континентах;

· Около 300 сервисных центров в России и СНГ;

· 4 сервисных центра в Рязани.

Магазин POLARIS расположен в рязанском ТРЦ «М5 Молл» у входа № 6, рядом с магазином «Аскона».