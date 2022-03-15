В Тольятти таксист-педофил насиловал сына и чужих детей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Тольятти Льва Р., которого уличили в сексуальном насилии над детьми, пишет КП.

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По версии следствия, злоумышленник совращал детей в период с марта 2017 года по февраля 2021 года. Среди жертв — сын Льва, которому сейчас 12 лет, а также дети его знакомых. На счету педофила могут быть десятки преступлений.

Источник пояснил, что мужчина пользовался дружескими отношениями с их родителями. Это позволяло ему оставаться с несовершеннолетними наедине. Под разными предлогами таксист привозил их к себе домой, обещая забрать из школы.

Злоумышленник трогал школьников за половые органы, заставлял заниматься с ним оральным сексом. Следствием выявлено более 70 эпизодов подобной преступной деятельности обвиняемого.