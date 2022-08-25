В Тюмени умерла женщина, пока скорая стояла под окнами и стеснялась звонить соседям

Жительница Тюмени ушла из жизни, не дождавшись скорой помощи из-за действий врачей, пишет 72.RU.

По предварительной версии, вечером пожилой женщине стало плохо. На место случившегося вызвали медиков. Однако они смогли попасть в квартиру и не стали звонить соседям.

«Медики просто сидели в машине около подъезда и ждали. Сказали, что в домофон им не ответили, а в соседние квартиры звонить не стали, так как поздно», – рассказал очевидец.

По его словам, вскоре они все-таки попали в дом, поднялись на пятый этаж с «сонными лицами», однако было уже поздно, так как пациентка скончалась.

В департаменте здравоохранения сообщили, что скорая помощь приехала на вызов в 23:53. В позднее время установлено соблюдение тишины, поэтому врачи действовали по законодательству и не стали тревожить жителей дома.

Чиновники пояснили, что старший врач передал информацию о том, что бригада не может попасть на вызов, в полицию в 00:07, в ТОСЭР — в 00:08.