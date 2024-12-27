В субботу, 28 декабря, пройдет традиционная панихида по Сергею Есенину

В субботу, 28 декабря, в храме Казанской иконы Божией Матери в 12:00 пройдет традиционная панихида по великому русскому поэту Сергею Есенину. Об этом сообщает телеграм-канал музея-заповедника имени Есенина.

Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер». Панихида по поэту пройдет в храме, где Есенина крестили в честь преподобного Сергия Радонежского.

На усадьбе родителей в этот день состоится возложение цветов к памятнику Сергею Есенину. Вход на территорию музея-заповедника и на усадьбу родителей С.А. Есенина 28 декабря бесплатный.