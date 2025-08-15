В Спасском районе Рязанской области активно ведется ремонт дорог в рамках нацпроекта

В этом году в Спасском районе Рязанской области в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни» запланирован капитальный ремонт трех автомобильных дорог. Как подчеркнул губернатор региона Павел Малков, приоритет отдается маршрутам, по которым ежедневно следуют школьные автобусы.

В городе Спасск-Рязанский ведутся работы на участке улицы Войкова (от дома №23 до дома №102). Эта магистраль играет важную роль в инфраструктуре города: рядом расположены школа, поликлиника, детская библиотека, дом культуры, пенсионный фонд, почта и аптеки.

На данный момент подрядная организация уже завершила укладку верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия, включая съезды и остановочные площадки. Сейчас рабочие готовят основание для обустройства тротуаров и укладки плитки.

Еще один ключевой объект — автодорога Лакаш – Брыкин Бор, ведущая к Окскому государственному заповеднику. Подрядчики ремонтируют участок протяженностью 4,9 км, который связывает поселок Брыкин Бор с селом Лакаш. В последнем находится Городковическая средняя школа и церковь Рождества Богородицы.

Дорога также проходит через деревни Добрянка и Папушево, а в Брыкином Бору ведет к медпункту и детскому саду. На этом участке уже уложен верхний слой покрытия, укреплены обочины. В ближайшее время нанесут дорожную разметку и установят знаки.

Третий объект — подъездная дорога к селу Огородниково (протяженность 3,7 км). Этот путь ведет к местной школе, библиотеке и мемориалу в честь героев Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день асфальтирование завершено, остаются финальные работы. Полностью закончить работы планируется осенью этого года.