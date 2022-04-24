В Смоленске водитель переехал домашнюю собаку на глазах у шокированных детей

В субботу, 23 апреля, в Промышленном районе водитель иномарки Mazda сбил домашнюю собаку, пишет Smolnarod.

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Инцидент произошел на проспекте Строителей и попал на видео, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобилист выехал на встречную полосу, чтобы обогнать таксиста. В этот момент на проезжей части оказался питомец, за мгновение до этого сорвавшийся с поводка. Собаку выгуливали двое школьников.

«Собака выбежала на дорогу и выжила бы, если бы на встречке он/она не нарушил бы правила дорожного движения. У детей истерика случилась», рассказал свидетель.

Мальчики в истерике наблюдали, как из домашнего животного исходит жизнь. В итоге собака умерла на месте.