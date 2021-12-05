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Воскресенье, 5 декабря, 2021
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В Смоленске устроили «фекальную» ловушку для водителей

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Житель Смоленска пожаловался на владельца одного из частных домов, который устроил «фекальную» ловушку для водителей, пишет издание «О чем говорит Смоленск».

По его словам, хозяин жилища вывел канализацию прямо на дорогу. В итоге из-за мороза стоки заледенели, и проезжая часть стала скользкой для транспорта.

«Выезжая из-за поворота, попадаешь на лед. Данный участок дороги от общепита до школы №19 узкий, а когда выпадает снег и обочины обычно не чистят, она становится еще уже», – посетовал недовольный авторы публикации.

Он выразил надежду, что эта проблема будет решена до того, как она станет причиной аварии.

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