Госавтоинспекция Рязанской области публикует подробности смертельного ДТП с участием легковушки и фуры, которое произошло утром 2 декабря. Трагедия случилась примерно в 4 утра, информирует ведомство.

На 225-м километре автодороги “Москва — Егорьевск — Тума — Касимов” в Клепиковском районе 23-летняя жительница Касимова за рулём “четырнадцатой”, по предварительным сведениям, не справилась с управлением. Как итог — легковушка столкнулась с большегрузом “ДАФ”. За рулём находился 54-летний житель Пермского края.

Начальник УГИБДД по Рязанской области Сергей Романов заявил: в результате ДТП погибли водитель легковушки и её 24-летний пассажир.

На месте трагедии работают полицейские. Им предстоит установить все обстоятельства и детали произошедшего.