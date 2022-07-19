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В Скопинском районе отремонтировали три дома культуры

В Скопинском районе в рамках Федерального проекта «Культура малой родины» ведётся масштабная программа реконструкции сельских домов культуры.

На сегодняшний день уже отремонтированы Горловский, Успенский и Вердеревский дома культуры.

В середине июня стартовали ремонтные работы Моховского клуба. Работы ведёт подрядная организация ООО «РПК-СТРОЙ». Общий объём средств составляет 2,2 млн руб. Из из них порядка 900 тыс. руб. — средства муниципалитета, а это 40% от общего финансирования. 

Уже проведён монтаж каркаса под фасад, заменены оконные блоки,  практически закончены внутренние работы: перестелены полы в зрительном зале, монтируется новая сцена, покрашен потолок, будет подведен водопровод с канализацией.

— Закончить работы подрядчик планирует в первых числах сентября. Работы ведутся четко, слаженно и качественно, — отметил директор МУК «РДК» Андрей Бурмистров.

В Скопинском районе отремонтировали три дома культуры
В Скопинском районе отремонтировали три дома культуры
В Скопинском районе отремонтировали три дома культуры
В Скопинском районе отремонтировали три дома культуры
В Скопинском районе отремонтировали три дома культуры
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