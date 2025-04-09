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Фото: vk.com/gibdd62
Происшествия

В Скопине водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе

Алексей Самохин

Во вторник, 8 апреля около 19:40 в городе Скопин, в районе дома № 2 по улице Льва Толстого, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 39-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на 75-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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