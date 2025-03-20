В Шацком районе столкнулись грузовики: один водитель погиб

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП в Шацком районе.

19 марта около 20:45 в селе Черная Слобода Шацкого района, вблизи дома № 23 на улице Морина, произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 50-летний москвич за рулем автомобиля ГАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом Krone, которым управлял 29-летний житель Ульяновской области.

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В результате аварии водитель ГАЗ получил тяжелые травмы и скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.