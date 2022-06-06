17.9 C
Рязань
Понедельник, 6 июня, 2022

В Шацком районе обнаружили несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов

spot_img
7info7

В Шацком районе обнаружили несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в ходе выездного обследования земель Шацкого района выявлена несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов.

Как отметили в пресс-службе ведомства, несанкционированное захламление на площади 230 кв. м обнаружено около села Новосёлки. Данный факт свидетельствует о нарушении требований земельного законодательства.

Согласно данным полученным с публичной кадастровой карты, данный земельный участок не разграничен, не имеет правообладателей. Ответственность за такие земельные участки несут органы местного самоуправления.

Управлением с целью принятия мер прокурорского реагирования материалы выездного обследования были направлены в Шацкую прокуратуру Рязанской области.

Контроль по устранение несанкционированной свалки на контроле Управления.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7