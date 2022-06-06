В Шацком районе обнаружили несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в ходе выездного обследования земель Шацкого района выявлена несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов.

Как отметили в пресс-службе ведомства, несанкционированное захламление на площади 230 кв. м обнаружено около села Новосёлки. Данный факт свидетельствует о нарушении требований земельного законодательства.

Согласно данным полученным с публичной кадастровой карты, данный земельный участок не разграничен, не имеет правообладателей. Ответственность за такие земельные участки несут органы местного самоуправления.

Управлением с целью принятия мер прокурорского реагирования материалы выездного обследования были направлены в Шацкую прокуратуру Рязанской области.

Контроль по устранение несанкционированной свалки на контроле Управления.