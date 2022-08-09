В Севастополе охранник занялся сексом с девушкой на барной стойке

В одном из ночных клубов Севастополя охранник занялся сексом с девушкой на барной стойке, пишет КП, публикуя шокирующее видео с места событий.

Инцидент произошел ночью 8 августа. За выходкой парочки наблюдала толпа людей. Администраторы заведения и охранники не пытались помешать происходящему.

«Девушка вышла на сцену, разделась сначала до нижнего белья, а потом полностью», – отметил очевидец.

Молодые люди занимались любовью около двадцати минут. Их не смущали крики из зала и съемка на телефон. В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.