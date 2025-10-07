В сентябре в Рязани родились Давид и Гетта 

В сентябре в МФЦ Перинатального центра Рязани было зарегистрировано 106 новорожденных. Мальчиков оказалось чуть больше — 56, девочек родилось 50. Информацию опубликовали в официальной группе медучреждения ВКонтакте.

Среди женских имён в первый осенний месяц лидерство принадлежит Арине. На втором месте сразу несколько популярных вариантов: Алиса, Ева, Анна, София, Екатерина и Варвара разделили позиции поровну.

Родители не обошли вниманием и редкие имена. Несколько маленьких принцесс получили необычные имена: Аида, Николь, Лея. Но настоящей звездой сентября стала малышка по имени Гетта. В МФЦ отметили, что это, пожалуй, самое необычное и красивое имя за всё время регистрации новорожденных в их центре.

Кроме того, двух девочек назвали Зоя и Кира.

С мальчиками тоже интересная ситуация. Михаил снова стал чемпионом месяца, но теперь его догнал Матвей. Эти два имени возглавили рейтинг.

Второе место заняла внушительная группа: Кирилл, Максим, Марк, Илья, Артём, Руслан, Евгений, Дмитрий, Лев, Фёдор и Сергей встречались одинаково часто.

Редкими мужскими именами первого осеннего месяца стали Марсель, Демид, Давид и Назар. А ещё среди сентябрьских мальчишек появился Семён.

Статистика показывает, что родители всё чаще балансируют между классическими проверенными именами и желанием выделить своего ребёнка чем-то необычным. Традиционные Михаил и Арина соседствуют с редкими Геттой и Марселем, создавая пёструю картину современных предпочтений.