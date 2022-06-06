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Понедельник, 6 июня, 2022

В Сасовском районе в ДТП погиб 20-летний житель Мордовии

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В Сасовском районе в ДТП погиб 20-летний житель Мордовии

В Сасовском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Его подробности обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла рано утром 6 июня. В 4.30 около посёлка Придорожный города Сасово 20-летний житель Мордовии за рулём ВАЗ-2107, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и не учёл технические характеристики своего автомобиля. Как итог – не справился с управлением и столкнулся с самосвалом Scania, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его пассажиры 22-х и 23-х лет получили травмы, им оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Уточняются обстоятельства ДТП.

В Сасовском районе в ДТП погиб 20-летний житель Мордовии
В Сасовском районе в ДТП погиб 20-летний житель Мордовии
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