В Сасовском районе в ДТП погиб 20-летний житель Мордовии

В Сасовском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Его подробности обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла рано утром 6 июня. В 4.30 около посёлка Придорожный города Сасово 20-летний житель Мордовии за рулём ВАЗ-2107, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и не учёл технические характеристики своего автомобиля. Как итог – не справился с управлением и столкнулся с самосвалом Scania, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его пассажиры 22-х и 23-х лет получили травмы, им оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Уточняются обстоятельства ДТП.