В Самарской и Рязанской областях в 2025 году обновят более 70 км трассы М-5

В 2025 году продолжатся масштабные работы по ремонту и восстановлению дорожной инфраструктуры трассы М-5 «Урал» в Самарской и Рязанской областях. Общая протяжённость участков, подлежащих обновлению, составит более 70 километров, сообщает пресс-служба ФКУ Поволжуправтодор.

Рязанская область

В текущем году завершатся работы на участке автодороги М-5 «Урал» с 349-го по 366-й километр (обход города Шацка). Ремонт начался в конце 2024 года и сейчас активно продолжается.

После завершения фрезерования дорожного покрытия специалисты приступили к укладке выравнивающего слоя, а затем — верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА-16. Также предусмотрены:

укрепление обочин,

укладка верхнего слоя,

нанесение горизонтальной разметки.

Участок был передан в оперативное управление ФКУ «Поволжуправтодор» в 2023 году. По итогам обследования было принято решение восстановить его до нормативного состояния. Это позволит улучшить проезд транзитного грузового транспорта в обход Шацка. Окончание работ запланировано на конец сентября 2025 года.

Самарская область

В Самарской области в 2025 году заменят изношенное покрытие на следующих участках:

трасса М-5 «Урал» от Тольятти до Зеленовки (км 975+963 — км 982+000),

подъезд к городу Самара (км 0 — км 12),

трасса Р-229 (км 49+700 — км 61+445),

трасса А-300 в районе Подъем-Михайловки (км 50+000 — км 62+000).

На всех участках планируется:

фрезерование старого асфальта с трещинами и колейностью,

укладка выравнивающих слоёв,

устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси,

укрепление обочин переработанным асфальтобетоном с последующей планировкой и уплотнением.

Применение технологии устройства слоёв износа позволит оперативно восстановить основные характеристики дорог — ровность, сцепление с покрытием и защиту нижних слоёв от преждевременного разрушения.

Работы на искусственных сооружениях

Дополнительно в этом году пройдут планово-предупредительные работы на ряде мостов и путепроводов.

В Рязани, на км 197+147 автодороги М-5 «Урал» (путепровод через ж/д переезд «Лесок — Стенькино-2»), будет произведена замена деформационных швов.

В Самарской области аналогичные работы пройдут:

на правом и левом путепроводах через железную дорогу (км 945+296 трассы М-5 «Урал»),

на мосту через овраг Сухая Безымянка (км 110+761, подъезд к Оренбургу).