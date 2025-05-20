В Самарской и Рязанской областях в 2025 году обновят более 70 км трассы М-5

В 2025 году продолжатся масштабные работы по ремонту и восстановлению дорожной инфраструктуры трассы М-5 «Урал» в Самарской и Рязанской областях. Общая протяжённость участков, подлежащих обновлению, составит более 70 километров, сообщает пресс-служба ФКУ Поволжуправтодор.
Рязанская область
В текущем году завершатся работы на участке автодороги М-5 «Урал» с 349-го по 366-й километр (обход города Шацка). Ремонт начался в конце 2024 года и сейчас активно продолжается.
После завершения фрезерования дорожного покрытия специалисты приступили к укладке выравнивающего слоя, а затем — верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА-16. Также предусмотрены:
укрепление обочин,
укладка верхнего слоя,
нанесение горизонтальной разметки.
Участок был передан в оперативное управление ФКУ «Поволжуправтодор» в 2023 году. По итогам обследования было принято решение восстановить его до нормативного состояния. Это позволит улучшить проезд транзитного грузового транспорта в обход Шацка. Окончание работ запланировано на конец сентября 2025 года.
Самарская область
В Самарской области в 2025 году заменят изношенное покрытие на следующих участках:
трасса М-5 «Урал» от Тольятти до Зеленовки (км 975+963 — км 982+000),
подъезд к городу Самара (км 0 — км 12),
трасса Р-229 (км 49+700 — км 61+445),
трасса А-300 в районе Подъем-Михайловки (км 50+000 — км 62+000).
На всех участках планируется:
фрезерование старого асфальта с трещинами и колейностью,
укладка выравнивающих слоёв,
устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси,
укрепление обочин переработанным асфальтобетоном с последующей планировкой и уплотнением.
Применение технологии устройства слоёв износа позволит оперативно восстановить основные характеристики дорог — ровность, сцепление с покрытием и защиту нижних слоёв от преждевременного разрушения.
Работы на искусственных сооружениях
Дополнительно в этом году пройдут планово-предупредительные работы на ряде мостов и путепроводов.
В Рязани, на км 197+147 автодороги М-5 «Урал» (путепровод через ж/д переезд «Лесок — Стенькино-2»), будет произведена замена деформационных швов.
В Самарской области аналогичные работы пройдут:
на правом и левом путепроводах через железную дорогу (км 945+296 трассы М-5 «Урал»),
на мосту через овраг Сухая Безымянка (км 110+761, подъезд к Оренбургу).
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