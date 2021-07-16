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Пятница, 16 июля, 2021
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В Рязани закроют движение на перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии

7info
В Рязани закроют движение на перекрёстке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии
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В Рязани из-за проведения дорожных работ закроют движение на перекрёстке Касимовского шоссе с улицей Советской Армии. Движение перекроют с 06.00 до 23.00 субботы, 17 июля.

Из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта.

Автобус №6 будет ездить мимо НИТИ. Автобусы №№8, 16, 17, маршрутки №№32М3, 33М2, 46М2, 47М2, 53М2, 65М2, 66М2, 77М2, 96М2, 98аМ2, 99М2 будут ездить мо улицам Тимуровцев, Касимовскому шоссе, улице Есенина в прямом и обратном направлении.

Автобусы №№4, 20 объедут место работ по Муромскому, Солотчинскому шоссе, далее по улице Есенина.

Маршрутки №№41М2, 75М2, 91М2 поедут по улицам Тимакова, Новосёлов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе.

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