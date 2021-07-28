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Среда, 28 июля, 2021
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В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс

7info
В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс
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На Avito появилось объявление о продаже горнолыжного комплекса «Семёно-Оленинский» под Рязанью.

В объявлении говорится, что комплекс успешно работает с 2012 года. Причина продажи — отсутствие необходимых средств для дальнейшего развития. Цена — 345 миллионов рублей.

Участок земли в 32 Га, 10 из них — с лесом и прудом. Все объекты комплекса газифицированы. Есть центральное водоснабжение. Собственная трансформаторная подстанция мощностью 400 кВт (используется на 50%). Асфальтированная подъездная дорога.

Имеется официальный сайт, группы в социальных сетях.

Зимой работают три горнолыжных склона, две тюбинговые трассы, дистанция для беговых лыж. Есть каток, конюшня, кафе.

Летом действуют площадки для пикника, проводятся соревнования по автомобильному кроссу и мотогонкам, выставки собак, другие массовые мероприятия.

Планируется организация вейк-парка. Разработан, утвержден и прошел государственную экспертизу проект строительства лыжероллерной трассы для проведения сборов спортсменов и соревнований всероссийского уровня.

Комплекс приносит стабильный доход.

  • В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс
  • В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс
  • В Рязани выставили на продажу горнолыжный комплекс
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