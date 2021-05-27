В Рязани высадили «Аллею семьи»

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Ваши взрослые дети возьмут за руки своих сыновей или дочерей. Прогуляются по «Аллее семьи» и расскажут, что эти рябины посадили их бабушка и дедушка. Как думаете, что почувствуют ваши внуки?! Удивление? Восторг? Гордость?

18 мая в сквере имени Александрова на улице Советской армии при поддержке управления Благоустройства города Рязани прошло экологическое мероприятие «Аллея семьи».

Ведущая и организатор события Татьяна Игнатенок и представители event индустрии: ведущие, декораторы, фотографы и даже молодожёны приняли активное участие и высадили молодые рябинки. Каждому захотелось сделать наш город чище, уютнее, ярче, добрее и зеленее. А совместное участие сделало семьи дружнее, сплочение и крепче.

Делать добро — просто!