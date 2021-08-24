В Рязани супруги убили собутыльника молотком и бетонным блоком

В Рязани супругов подозревают в убийстве. Возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 23 августа во дворе дома в Рязани, во время пьянки между супружеской парой и ранее незнакомым им мужчиной произошёл конфликт. Поводом для ссоры послужили возникшие на почве пьянства личные неприязненные отношения.

39-летняя рязанка нанесла оппоненту несколько ударов молотком по голове, её 26-летний супруг сбросил на голову мужчине бетонный блок. От полученных ран 56-летний пострадавший умер на месте.

Следователи просят суд поместить задержанных под стражу, расследование продолжается.