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Вторник, 24 августа, 2021
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В Рязани супруги убили собутыльника молотком и бетонным блоком

7info
В Рязани супруги убили собутыльника молотком и бетонным блоком

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В Рязани супругов подозревают в убийстве. Возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 23 августа во дворе дома в Рязани, во время пьянки между супружеской парой и ранее незнакомым им мужчиной произошёл конфликт. Поводом для ссоры послужили возникшие на почве пьянства личные неприязненные отношения.

39-летняя рязанка нанесла оппоненту несколько ударов молотком по голове, её 26-летний супруг сбросил на голову мужчине бетонный блок. От полученных ран 56-летний пострадавший умер на месте.

Следователи просят суд поместить задержанных под стражу, расследование продолжается.

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