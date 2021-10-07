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Четверг, 7 октября, 2021
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В Рязани прошёл рейд по соблюдению масочного режима

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В Рязани прошёл рейд по соблюдению масочного режима

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7 октября на разворотном кругу у ТРЦ «Круз» прошёл рейд по соблюдению масочного режима. Сотрудники администрации Рязани проверили, используют ли водители и кондукторы общественного транспорта средства индивидуальной защиты.

С работниками транспорта проведена разъяснительная работа. Им напомнили о необходимости использовать маски и перчатки, обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности.

Специалисты также проверили соблюдение масочного режима на остановках. Гражданам напомнили о соблюдении масочного режима и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Разъяснительные беседы проведены с 35 рязанцами.

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