16.7 C
Рязань
Вторник, 25 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Рязани поймали онаниста – соцсети

7info
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
- Advertisement -

В Московском районе Рязани задержали онаниста, сообщается ВКонтакте. 

Рязанка написала, что мужчина бегал за девочками и просил их обнять. 

– Пусть родители увидят, возьмут на заметку, – пишет автор поста. 

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,534ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]