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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Рязани открылся первый пункт вакцинации в торговом центре

7info

Первый в Рязани пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре открылся в ТЦ «Атрон-сити», сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Площадь кабинета – 100 квадратных метров, работают два врача, две медсестры больницы №4. Есть морозильная камера, бактерицидный облучатель, мебель, расходные материалы, средства дезинфекции, компьютер с интернетом.

В кабинет поступило 200 доз первого компонента вакцины Спутник V, каждая рассчитана на одного человека.

Записываться заранее на вакцинацию не нужно – достаточно паспорта, страхового полиса, СНИЛС. Пациента осматривает врач, заполняется специальная анкета.

За час в первый день работы в пункте вакцинировали 8 человек. Пункт вакцинации ТЦ «Атрон-сити» работает по будням с 10 до 17.00.

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