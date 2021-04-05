В Рязани огласили приговор экс-сотруднице службы судебных приставов

В Рязани бывшую сотрудницу службы судебных приставов осудили за махинации с деньгами. Об этом сообщает официальный сайт следственного управления СК России по Рязанской области.
Следователям удалось установить, что в течение года женщина похитила с депозитного счёта отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей. Средства она перечисляла на счета подставных лиц, которые не являлись сторонами исполнительного производства.
Факт незаконных деяний удалось выявить и пресечь сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе расследования уголовного дела женщина не признала свою вину, но собранные доказательства позволили полностью изобличить её в содеянном.
Приговор вступил в законную силу.