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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Рязани огласили приговор экс-сотруднице службы судебных приставов

7info7

В Рязани бывшую сотрудницу службы судебных приставов осудили за махинации с деньгами. Об этом сообщает официальный сайт следственного управления СК России по Рязанской области.

Следователям удалось установить, что в течение года женщина похитила с депозитного счёта отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей. Средства она перечисляла на счета подставных лиц, которые не являлись сторонами исполнительного производства.

Факт незаконных деяний удалось выявить и пресечь сотрудниками регионального управления ФСБ. В ходе расследования уголовного дела женщина не признала свою вину, но собранные доказательства позволили полностью изобличить её в содеянном.

Приговором Московского районного суда подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Определением Рязанского областного суда осужденной на 4 месяца снижен срок наказания в виде лишения свободы, в остальной части приговор райсуда оставлен без изменения, — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

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