В России ужесточат процедуру экзаменов по русскому языку для иностранцев

Состоялось совещание главы Минобрнауки России Валерия Фалькова с руководством вузов, на котором обсуждались вопросы качества проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Подробности сообщил телеграм-канал Минобрнауки.

В настоящее время эти экзамены имеют право проводить 12 вузов: 9 подведомственных Минобрнауки, 2 правительственных, 1 вуз Минпросвещения и 1 организация правительства Москвы.

На совещании было решено ужесточить контроль за процедурой проведения экзаменов. В частности, до 1 мая 2024 года коммерческие партнеры будут полностью исключены из этой процедуры: они больше не смогут ни принимать экзамены, ни выдавать сертификаты.

Вместо этого в каждом регионе будет назначен один государственный вуз, ответственный за проведение экзамена. С ним будут заключаться соответствующие договоры.

Также будут усилены меры контроля за самими процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов. При выявлении нарушений информация будет незамедлительно передаваться в правоохранительные органы. Виновные лица будут отстранены от работы.

«Подчеркиваю, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов лежит на вас», — обратился к ректорам Валерий Фальков.

Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства является одним из механизмов социокультурной и языковой адаптации иностранных граждан на территории Российской Федерации.