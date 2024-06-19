Среда, 19 июня, 2024

В России ужесточают контроль за мигрантами: высылка станет автоматической

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за мигрантами, пишет «Российская газета».

Суть нововведений:

Новый режим высылки: для выдворения из страны иностранца достаточно будет просрочки его пребывания или правонарушения. Решение суда не требуется.

Расширенные полномочия полиции: право на доступ в жилье мигрантов, запрос информации о них в госорганах и банках, наблюдение за ними.

Депортация: для тех, кто не покинет страну самостоятельно.

Задержание без суда: до 48 часов, с возможностью продления по решению суда.

Законопроект направлен на борьбу с криминалом. Контроль за мигрантами должен повысить безопасность россиян, иностранцы должны уважать законы и ценности России.

— Высылать предлагается хамов и преступников. Все. Хорошим же людям мы всегда рады. Независимо от национальности, веры, цвета кожи, — пишет автор статьи в «Российской газете».

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