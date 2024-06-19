В России ужесточают контроль за мигрантами: высылка станет автоматической

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за мигрантами, пишет «Российская газета».

Суть нововведений:

Новый режим высылки: для выдворения из страны иностранца достаточно будет просрочки его пребывания или правонарушения. Решение суда не требуется.

Расширенные полномочия полиции: право на доступ в жилье мигрантов, запрос информации о них в госорганах и банках, наблюдение за ними.

Депортация: для тех, кто не покинет страну самостоятельно.

Задержание без суда: до 48 часов, с возможностью продления по решению суда.

Законопроект направлен на борьбу с криминалом. Контроль за мигрантами должен повысить безопасность россиян, иностранцы должны уважать законы и ценности России.