Четверг, 23 мая, 2024

В России предложили платить по 200 тысяч молодым матерям

Автор: 7info

Опубликовано

В четверг группа депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует внести в Госдуму законопроект о предоставлении женщинам единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей за рождение каждого ребёнка в возрасте до 25 лет.

Согласно пояснительной записке, это пособие будет доступно молодым мамам независимо от их материального положения. Оно будет выплачиваться на каждого ребёнка, который родится в течение того периода, пока маме не исполнится 25 лет.

В документе отмечается, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, что может привести к демографической катастрофе. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно приближается к 30 годам. Количество женщин репродуктивного возраста в стране сокращается с каждым годом.

По мнению авторов законопроекта, многие женщины отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Они также стремятся стать финансово независимыми, но для этого им необходим опыт работы, который позволит получать большую заработную плату.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов рассказал ТАСС, что законопроект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях. Он отметил, что сумма в 200 тысяч рублей может стать подспорьем для обеспечения ребёнка и кормящей матери всем необходимым на первое время.

Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Опровергнуты слухи об ограничении продажи презервативов в России

15-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП на Приокском путепроводе

Два детских лагеря повреждены в Белгороде в результате атаки ВСУ

Рязанцы пожаловались на нашествие мошкары

Экстрасенс раскрыла досадное будущее киевского режима

Неопознанный огненный объект пронесся над российскими городами

В Путятинском округе завершают ремонт дороги

Жителя Пронска обвиняют в убийстве жены своего брата

В аварии в Новомичуринске пострадали юные пассажиры

В Рязани прошел фестиваль городошного спорта

«День Шедевра» знакомит рязанцев с индустриальным пейзажем

Полиция ищет очевидцев аварии в Шиловском районе, в которой погибло семь человек

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Опровергнуты слухи об ограничении продажи презервативов в России

Новости мира
Пост о скором запрете продажи презервативов россиянам, у которых один ребенок или вовсе нет детей, оказался шуткой.

15-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП на Приокском путепроводе

Новости Рязани
Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло днём 22 мая.

Два детских лагеря повреждены в Белгороде в результате атаки ВСУ

Новости мира
Наша система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Рязанцы пожаловались на нашествие мошкары

Новости Рязани
Очередное видео опубликовано в официальной группе Ермишинского района ВКонтакте.

Экстрасенс раскрыла досадное будущее киевского режима

Новости мира
Что же ждёт Украину в ближайшие месяцы? Печальное будущее страны увидела эзотерик Мирослава Буш.