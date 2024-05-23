В России предложили платить по 200 тысяч молодым матерям

В четверг группа депутатов от фракции ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует внести в Госдуму законопроект о предоставлении женщинам единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей за рождение каждого ребёнка в возрасте до 25 лет.

Согласно пояснительной записке, это пособие будет доступно молодым мамам независимо от их материального положения. Оно будет выплачиваться на каждого ребёнка, который родится в течение того периода, пока маме не исполнится 25 лет.

В документе отмечается, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, что может привести к демографической катастрофе. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно приближается к 30 годам. Количество женщин репродуктивного возраста в стране сокращается с каждым годом.

По мнению авторов законопроекта, многие женщины отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Они также стремятся стать финансово независимыми, но для этого им необходим опыт работы, который позволит получать большую заработную плату.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов рассказал ТАСС, что законопроект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях. Он отметил, что сумма в 200 тысяч рублей может стать подспорьем для обеспечения ребёнка и кормящей матери всем необходимым на первое время.

Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.