В России назвали топ-35 благополучных регионов

В России перечислили топ-35 самых благополучных регионов. Исследованиями Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата делятся «Известия».

Рейтинг возглавили ЯНАО, НАО и ХМАО. Вслед за ними идут Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область. Авторы рейтинга отмечают: в исследовании учитывали соотношение средней зарплаты населения к минимальной стоимости жизни в субъекте. Под минимальной стоимостью понимается непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг на одного человека в месяц. Рейтинг замыкают Свердловская область, Белгородская и Томская области (три региона оказались 22 место), затем следуют Челябинская область, республика Башкортостан, Забайкальский край, Астраханская и Самарская области, Пермский край.Тульская, Новгородская и Омская области разделили тридцатую строчку рейтинга.

На 31-й строчке — Новосибирская и Архангельская области, на 32-й — Хабаровский край и Липецкая область. Затем следуют республика Хакасия, Калужская область и Оренбуржье.