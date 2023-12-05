Вторник, 5 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

В России назвали топ-35 благополучных регионов

7info7
spot_img

В России перечислили топ-35 самых благополучных регионов. Исследованиями Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата делятся «Известия».

Рейтинг возглавили ЯНАО, НАО и ХМАО. Вслед за ними идут Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область. Авторы рейтинга отмечают: в исследовании учитывали соотношение средней зарплаты населения к минимальной стоимости жизни в субъекте. Под минимальной стоимостью понимается непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг на одного человека в месяц. Рейтинг замыкают Свердловская область, Белгородская и Томская области (три региона оказались 22 место), затем следуют Челябинская область, республика Башкортостан, Забайкальский край, Астраханская и Самарская области, Пермский край.Тульская, Новгородская и Омская области разделили тридцатую строчку рейтинга.

На 31-й строчке — Новосибирская и Архангельская области, на 32-й — Хабаровский край и Липецкая область. Затем следуют республика Хакасия, Калужская область и Оренбуржье.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах